Die Wiederaufbauarbeiten an der Pariser Kathedrale Notre-Dame sollen am 19. August weitergehen.

Das teilte die Präfektur der Region Ile-de-France mit. Die Arbeiten waren am 25. Juli unterbrochen worden, weil die Bleibelastung zu hoch war. Die Arbeiter bekommen nun zusätzliche Ausstattung zur Dekontaminierung der Kleidung, außerdem gelten neue Sicherheitsvorschriften. Sobald die Arbeitsschutzbehörden die neuen Vorkehrungen abgesegnet hätten, werde der Präfekt die Fortsetzung der Arbeiten genehmigen, hieß es.



Bei dem Brand im April waren das Dach und der Spitzturm der gotischen Kathedrale zerstört worden. Hunderte Tonnen hochgiftiges Blei waren in der Hitze geschmolzen. Umweltschützer warnten damals, dass die freigesetzten Bleipartikel ein Risiko für die Gesundheit der Anwohner darstellten. Später schlossen die Behörden die Gefahr einer Bleivergiftung für die Anwohner aus. Allerdings räumten sie erhöhte Bleiwerte an einigen Schulen und Krippen ein. Mehr als 160 Kinder müssen regelmäßig untersucht werden.