In der Pariser Kathedrale Notre-Dame hat erstmals wieder eine Messe stattgefunden, rund zwei Monate nach dem Großbrand.

Aus Sicherheitsgründen wurden nur rund 30 Menschen in die Kirche gelassen. Die Messe fand nicht im weitgehend zerstörten Haupttrakt der Kathedrale statt, sondern in einer Kapelle.



Notre-Dame war Mitte April durch ein Großfeuer schwer beschädigt worden. Frankreichs Präsident Macron versprach kurz darauf, die Kathedrale solle innerhalb von fünf Jahren wieder aufgebaut werden. Die Spenden für den Wiederaufbau fließen aber nur zögerlich: Von den angekündigten 850 Millionen Euro ist offenbar erst ein Zehntel eingegangen, sagte Frankreichs Kulturminister Riester. Das bislang gezahlte Geld stammt vor allem von Privatleuten. Die Großspender dagegen hätten noch nicht gezahlt, so Riester.