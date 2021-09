Mit einer nationalen Trauerfeier im Pariser Invalidendom will Frankreich übermorgen Abschied von dem Schauspieler Jean-Paul Belmondo nehmen.

Das teilte der Elysée-Palast mit. Präsident Macron würdigte Belmondo als einen - Zitat - "nationalen Schatz". In ihm habe sich das ganze Land wiedergefunden.



Belmondo war gestern im Alter von 88 Jahren in Paris gestorben. Der Star des französischen Kinos hatte im Laufe seiner Karriere mehr als 80 Filme gedreht. In den 60ern war er ein Aushängeschild des Nouvelle-Vague-Kinos. Er spielte aber auch in zahlreichen Komödien und Actionfilmen mit.

