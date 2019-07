Die Klimaaktivistin Thunberg hat vor der Nationalversammlung in Paris gesprochen.

Die 16-Jährige Schwedin warnte in ihrer Rede davor, angesichts von Erderhitzung und Klimakrise untätig zu bleiben. Zugleich rief sie die Politik dazu auf, auf die Wissenschaft zu hören. Der Auftritt von Thunberg stieß auf Kritik rechter Parteien. So hieß es etwa in den Reihen der konservativen Republikaner, man brauche keine apokalyptischen Gurus. Thunberg, die die weltweite Klimabewegung "Fridays for Future" angestoßen hatte, war von einer berparteilichen Umweltgruppe in die französische Nationalversammlung eingeladen worden.