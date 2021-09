Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat sich bei einem Besuch in Paris für eine stärkere deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des internationalen Terrorismus stark gemacht.

Er verwies dabei auch auf die Anschläge 2015 in Paris. Die Attentäter seien aus Brüssel gekommen, durch Deutschland gereist und hätten dann in Frankreich die Anschläge verübt, erinnerte Laschet. Deshalb brauche man eine europäische Antwort, eine europäische Initiative für ein europäisches FBI.



Der CDU-Vorsitzende war in seiner Funktion als deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter nach Paris gereist. Dort kam er auch mit dem französischen Präsidenten Macron zusammen. Dieser hatte am Montag bereits SPD-Kanzlerkandidat Scholz in seiner Funktion als Bundesfinanzminister empfangen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.