Die sich ausbreitende Coronavirus-Epidemie hat zur Schließung des Pariser Louvres geführt.

Mitarbeiter und Gewerkschaftsvertreter hatten diese Maßnahme veranlasst. Zur Begründung hieß es, das Risiko einer Infektion unter den 2300 Mitarbeitern des Museums sei sehr hoch und lediglich eine Frage der Zeit. Ungeachtet der Schließung standen Besucher am Nachmittag an, um in den Louvre hineinzukommen.