Beim Pariser Louvre soll zum ersten Mal in seiner Geschichte eine Frau an der Spitze stehen.

Laurence des Cars werde im September auf Direktor Jean-Luc Martinez folgen, teilte das französische Kulturministerium mit. Seit vier Jahren leitet des Cars das Pariser Musée d'Orsay. Nun habe Kulturministerin Bachelot-Narquin sie auf Vorschlag von Präsident Macron zur neuen Direktorin des Louvre ernannt.



Die Kunsthistorikerin des Cars sei wegen ihrer "internationalen Statur" und ihrer Erfahrung ausgewählt worden, teilte Macrons Büro mit. Sie kenne den Louvre sehr gut. So habe sie das Projekt für den 2017 eröffneten Louvre in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten im Zeitraum 2007 bis 2014 maßgeblich mitbestimmt.



Des Cars sagte dem Radiosender France Info, sie wolle aus dem Pariser Louvre eine "Echokammer der Gesellschaft" machen und insbesondere junge Menschen für die Sammlung begeistern. Das Museum gehört zu den meistbesuchten der Welt und beherbergt Werke wie die Mona Lisa. Martinez führt die Institution seit Frühjahr 2013.

