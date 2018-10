Frankreichs Staatschef Macron hat nun doch den Rücktritt seines Innenministers Collomb angenommen.

Das teilte der Elysée-Palast in Paris in der Nacht mit. Zugleich habe der Präsident Premierminister Philippe gebeten, sich vorübergehend um das Innenressort zu kümmern. Collomb will wieder Bürgermeister von Lyon werden und hat deswegen die Regierung verlassen.