Frankreich hat des gestorbenen Schauspielers Jean-Paul Belmondo gedacht.

Präsident Macron würdigte ihn im Ehrenhof neben dem Pariser Invalidendom als Ausnahmekünstler. Frankreich habe Belmondo geliebt, weil er den Franzosen ähnlich gewesen sei. Wörtlich sagte Macron: "Belmondo ist ein bisschen wir, nur besser." Der Sarg des Schauspielers war in eine französische Flagge gehüllt. Dem Staatsgedenken wohnten neben der Familie des Schauspielers geladene Gäste aus Politik und Kultur sowie etwa 1.000 Fans bei. Eine Trauerfeier in diesem Format ist üblicherweise hohen Politikern, getöteten Soldaten und Anschlagsopfern vorbehalten. Aber auch der Sänger Charles Aznavour war 2018 in dieser Form geehrt worden.



Der vor allem in der Rolle als Antiheld bekannt gewordene Belmondo war am Montag im Alter von 88 Jahren gestorben. Er hinterlässt seinen Fans rund 80 Kinofilme und spielte mehr als 40 Theaterrollen. In den 60er Jahren galt er als Aushängeschild des "Nouvelle Vague"-Kinos und als Symbol für Rebellion und Anarchismus. Ursprünglich war ein staatliches Gedenken im Invalidendom gefallenen Militärangehörigen vorbehalten. Inzwischen werden dort auch herausragende Persönlichkeiten des Gesellschaftslebens gewürdigt.

