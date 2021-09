Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Macron beraten in Paris über die Lehren des Truppenabzugs aus Afghanistan.

Man wolle darüber reden, was der Nato-Abzug für künftige Einsätze im Kampf gegen Terrorismus bedeute, sagte Merkel vor dem Gespräch. Immerhin habe die Mission kein erfolgreiches Ende genommen. Auch Macron meinte, er wolle mit der Bundeskanzlerin besprechen, welche Konsequenzen Europa aus der Situation ziehen müsse. Er versprach weitere Bemühungen, um Europäer und bedrohte Afghanen aus dem Land zu bringen. Die Menschen in Afghanistan sollten humanitäre Hilfe erhalten.



Macron und Merkel versicherten, dass es ungeachtet der Bundestagswahl auch in den kommenden Wochen eine sehr enge deutsch-französische Abstimmung geben soll. Es werde durch die Wahl und die anschließende Regierungsbildung keinen Stillstand geben, wenn in Europa wichtige Entscheidungen anstünden, betonte Merkel.

