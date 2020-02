In Frankreich haben erneut mehrere tausend Menschen gegen die geplante Rentenreform protestiert.

An der größten Demonstration in Paris beteiligten sich heute nach Veranstalterangaben rund 130.000 Menschen. Streiks, Kundgebungen und andere Aktionen gab es auch in Marseille, Nizza, Bordeaux und Le Havre. Vielerorts legten Anwälte und Anwältinnen erneut ihre Arbeit nieder. Mehrere südfranzösische Städte kündigten an, Streiks von Müllwerkern auf rechtlichem Weg zu beenden.



Die französische Regierung plant umfassende Einsparungen im Rentensystem. Das entsprechende Gesetz wird Mitte des Monats erstmals im Plenum des Parlaments beraten. Ministerpräsident Philippe hatte die Gewerkschaften zuletzt aufgefordert, Gegenvorschläge zu machen, wie die Rentenkassen ausgeglichen werden können.