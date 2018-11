Zahlreiche Nobelpreisträger haben Politiker aufgefordert, sich für ein Grundrecht auf verlässliche Informationen einzusetzen.

Die Gruppe veröffentlichte in Paris eine "Internationale Erklärung über Information und Demokratie". Zugleich appellierte sie an 60 Staatschefs, darunter US-Präsident Trump und den russischen Präsidenten Putin, ein entsprechendes Abkommen auszuhandeln. In dem Text heißt es, der globale Informations- und Kommunikationsraum sei ein Gut, das geschützt werden müsse, um die Meinungsfreiheit zu garantieren.



Zu den Unterzeichnern gehören die Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz und Amartya Sen, die Anwältin Schirin Ebadi und der Schriftsteller Mario Vargas Llosa. Initiiert wurde die Erklärung von der Menschenrechtsorganisation "Reporter ohne Grenzen".