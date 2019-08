Mit einer großen Parade ist in Paris an die Befreiung der Stadt von den Nationalsozialisten vor 75 Jahren erinnert worden.

Fahnen schwenkend zogen die Teilnehmer durch die französische Hauptstadt. In einer Nachstellung der Ereignisse von 1944 rollten gepanzerte Fahrzeuge durch die Straßen. Paris wurde am 25. August 1944 von den Nazis befreit, als französische und US-Truppen in die Hauptstadt einzogen. Der deutsche Stadtkommandant Dietrich von Choltitz kapitulierte und übergab die Stadt - entgegen einem ausdrücklichen Befehl von Adolf Hitler - den Franzosen.