Die französische Polizei hat ein Flüchtlingslager im Norden von Paris geräumt, in dem bis zu 1200 Flüchtlinge untergebracht waren.

In der Zeltstadt im Vorort Saint-Denis hätten vor allem Afghanen und Afrikaner gelebt, teilten die Sicherheitskräfte mit. Die Menschen wurden mit Bussen in Flüchtlingsunterkünfte an anderen Orten gebracht.



Insgesamt befinden sich in den Camps nördlich von Paris Tausende Migranten. Hilfsorganisationen beklagen die menschenunwürdigen Bedingungen. Viele haben keine sanitären Einrichtungen oder fließendes Wasser. Die französische Regierung hatte angekündigt, alle illegalen Zeltstädte bis zum Ende des Jahres zu räumen.