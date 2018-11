Nach den Protesten der Bewegung "Gelbe Westen" will Frankreichs Präsident Macron heute einen "Sozialpakt" vorstellen.

Dieser solle die geplante Ökosteuer auf Diesel gerecht und demokratisch ausgestalten, hieß es in Paris. Zugleich bezeichnete die Gewalt bei den Pariser Kundgebungen am Samstag mit "Kriegsszenen". Ungeachtet dessen zeigte sich die französische Regierung bereit, mit den Demonstranten zu verhandeln. Die "Gelbwesten" hatten eine gemeinsame Forderungsliste vorgelegt, die unter anderem Steuersenkungen vorsieht. Die seit zehn Tagen dauernden Proteste hatten sich an den hohen Kraftstoffpreisen und der Ökosteuer auf Diesel entzündet, die zum 1. Januar in Kraft treten soll.