In Paris hat es nach der Militärparade zum französischen Nationalfeiertag Ausschreitungen gegeben.

Anhänger der Gelbwesten versuchten, Barrikaden zu errichten und die Champs-Élysées zu blockieren. Die Polizei setzte Tränengas ein. Nach ihren Angaben wurden 152 Menschen festgenommen.



Zuvor hatte in der Hauptstadt die traditionelle Militärparade stattgefunden, der neben Präsident Macron auch zahlreiche Staats- und Regierungschefs aus dem Ausland beiwohnten, darunter Bundeskanzlerin Merkel. An der Parade war die deutsch-französische Brigade beteiligt, und an einer Flugschau nahmen zudem Bundeswehr-Hubschrauber und ein deutsches Transportflugzeug teil.