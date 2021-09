SPD-Kanzlerkandidat Scholz tritt für eine starke Stellung Europas in der künftigen Weltordnung ein.

Nach einem Treffen mit Präsident Macron im Elysée-Palast in Paris sprach sich Scholz in diesem Zusammenhang für eine enge bilaterale Zusammenarbeit aus. Zugleich verwies er darauf, dass die Kooperation mit Frankreich auch für die europäische Antwort auf die Corona-Krise zentral gewesen sei. Scholz kam heute auch mit seinem Amtskollegen Le Maire zusammen.



Am Mittwoch erwartet Macron in Paris den Spitzenkandidaten der Union, Laschet. Eine Begegnung mit der Grünen-Kandidatin Baerbock ist nicht geplant.

Diese Nachricht wurde am 06.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.