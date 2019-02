In Paris haben rund 1.000 Jugendliche an einem Schulstreik für das Klima teilgenommen - mit der schwedischen Aktivistin Greta Thunberg an der Spitze.

Der Demonstrationszug führte vom Opernplatz durch das Zentrum der französischen Hauptstadt. Auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und die Schauspielerin Juliette Binoche beteiligten sich. In Deutschland fanden ebenfalls wieder Kundgebungen statt.



In mehreren europäischen Städten kommt es jeden Freitag zu Demonstrationen, auf denen Schülerinnen und Schüler eine zu zögerliche Klimaschutzpolitik anprangern. Greta Thunberg lässt dafür in Schweden seit Monaten freitags die Schule ausfallen. Inzwischen wird - auch in Deutschland - kontrovers darüber diskutiert, ob Schuleschwänzen für die Demonstrationen vertretbar ist.