Mehrere hundert Menschen haben in Frankreich gegen die Militäroperation der Türkei gegen kurdische Rebellen im Nordirak demonstriert.

Sie warfen Frankreichs Präsidenten Macron und der internationalen Gemeinschaft ein "ohrenbetäubendes Schweigen" gegenüber dem Vorgehen des türkischen Staatschefs Erdogan vor. Insbesondere dem Westen als Verbündeter der Türkei galt die Kritik. Auf einigen Plakaten waren scharfe Attacken zu lesen wie "Nieder mit dem faschistischen Regime in der Türkei" oder "Macron betreibt Appeasement gegenüber dem Führer des Islamo-Faschismus". Unter den Teilnehmern waren überwiegend Kurden und Armenier. Der Sprecher des Kurdischen Demokratischen Rates in Frankreich (CDK-F), Polat, sagte der Nachrichtenagentur AFP, man habe es in Syrien, Berg-Karabach, im östlichen Mittelmeer und in Libyen gesehen, dass die Bedrohung nicht von den Kurden ausgehe.



Im den östlichen Grenzregionen der Türkei bekämpfen sich seit Jahrzehnten türkische Regierungstruppen und die kurdische Rebellenorganisation PKK. Die PKK gilt in der Türkei, Europa und den USA als Terrororganisation. Der seit 1984 andauernde Konflikt kostete bereits Zehntausende Menschen das Leben. Seit dem Scheitern eines Waffenstillstands im Sommer 2015 fliegt das türkische Militär regelmäßig Angriffe gegen die PKK im Nordirak und in der Südosttürkei. Die PKK wiederum verübt Anschläge. Im Frühjahr verschärfte die Türkei ihre Militäroffensiven. Die Armee geht mit Luft- und Artillerieangriffen gegen Ziele der PKK vor. Auch Spezialkräfte, bewaffnete Drohnen und Helikopter sind den Angaben zufolge im Einsatz. Laut Ankara soll die PKK Anfang des Jahres 13 türkische Geiseln, darunter Soldaten und Polizisten, im Grenzgebiet exekutiert haben. Die PKK erklärte indes, sie seien durch türkische Bombardements gestorben.

