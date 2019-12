In Paris findet heute im sogenannten "Normandie-Format" ein Gipfeltreffen zum Ukraine-Konflikt statt.

Daran nehmen neben der Ukraine und Russland auch Frankreich und Deutschland teil. Gastgeber ist der französische Staatspräsident Macron. Russlands Präsident Putin und sein ukrainischer Kollege Selenskyi treffen in Paris erstmals persönlich aufeinander. Deutschland wird von Bundeskanzlerin Merkel vertreten. Vor dem Gipfel will die Kanzlerin mit Putin und Selenskyi jeweils unter vier Augen beraten. Das letzte Spitzentreffen dieser Art war vor mehr als drei Jahren in Berlin.



Im Ukraine-Konflikt geht es vor allem um die Kämpfe im Osten des Landes. Dort stehen sich die Armee und pro-russische Separatisten gegenüber. Das Verhältnis ist aber auch wegen der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland im Jahr 2014 angespannt.