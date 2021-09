In Paris hat die Verhüllung des Triumphbogens begonnen.

Mehr als 70 Gebäudekletterer rollten über das Wahrzeichen der französischen Hauptstadt riesige Stoffbahnen aus. Bis zum 18. September soll die Verhüllung des Arc de Triomphe vollendet sein. Zu bewundern ist sie bis zum 3. Oktober. Damit erfüllt sich ein Lebenstraum des Künstler-Ehepaars Christo und Jeanne-Claude, die auch den Reichstag in Berlin verhüllt haben. Die spektakuläre Aktion in Paris können beide aber nicht mehr miterleben. Jeanne-Claude starb 2009, Christo vor gut einem Jahr.



Die Idee, den Arc de Triomphe zu verpacken, hatten beide schon in den 1960er Jahren. Damals produzierte Christo eine Fotomontage der Verhüllung, 1988 folgte eine Collage. Danach setzte er das Projekt erst 2017 fort. Ursprünglich sollte die Aktion im Herbst 2020 stattfinden. Sie wurde aber wegen Christos Tod und den Corona-Auflagen verschoben.



Die 25 000 Quadratmeter große Hülle für den Pariser Triumphbogen stammt aus Lübeck. Acht Näherinnen haben rund sieben Monate daran gearbeitet, die Stoffbahnen zuzuschneiden und zusammenzunähen. Die größten von ihnen sind 16 Meter breit und 52 Meter lang. Sie bestehen aus einem mit Aluminium beschichteten Polypropylen-Gewebe, das normalerweise als Unterbau im Straßenbau verwendet wird. Nach dem Ende der Kunstaktion soll der Stoff geschreddert und recycelt werden.



Das historische Bauwerk selbst wird durch eine Unterkonstruktion geschützt. Der Arc de Triomphe war zwischen 1806 und 1836 auf dem zentralen Pariser Place Charles-de-Gaulles errichtet worden, dem früheren Place de l'Étoile. In Auftrag gegeben hatte es Kaiser Napoleon I. nach der Schlacht von Austerlitz im Jahr 1805.

