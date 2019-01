Im Zentrum von Paris hat es eine starke Explosion gegeben.

Nach Angaben der Polizei sind mehrere Menschen verletzt worden. Über die Ursache gibt es bisher keine offiziellen Angaben. Spekuliert wird, dass es ein Gasleck gegeben haben könnte. Die Explosion ereignete sich der Polizei zufolge in einer Bäckerei, rund einen Kilometer von der Pariser Oper entfernt.



In der französischen Hauptstadt sind heute wegen der angekündigten Demonstration der sogenannten Gelbwesten-Bewegung etwa 5.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. In den vergangenen Wochen war es bei den Protesten immer wieder zu Gewalt gekommen.