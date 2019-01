Im Zentrum von Paris sind durch ein Feuer und eine heftige Explosion in einer Bäckerei mehrere Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Offizielle Angaben gibt es noch nicht. Frankreichs Innenminister Castaner sagte am Unglücksort, er rechne mit einer bedrückenden Zahl an Verletzten.

Die Polizei geht nach eigenen Angaben dem Verdacht nach, dass ein Gasleck die Ursache gewesen sein könnte. Anwohner wurden wegen starker Rauchentwicklung in Sicherheit gebracht. Fotos auf Twitter zeigen das brennende und teilweise zerstörte Gebäude sowie herumliegende Trümmerteile. Durch die Wucht der Explosion zerbarsten auch Glasscheiben in der Umgebung.



In Paris sind heute wegen der angekündigten Demonstration der sogenannten Gelbwesten-Bewegung etwa 5.000 Sicherheitskräfte im Einsatz. In den vergangenen Wochen war es bei den Protesten in ganz Frankreich immer wieder zu Gewalt gekommen.