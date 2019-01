In Frankreich ist es bei Protesten der Gelbwesten-Bewegung wieder zu Ausschreitungen gekommen.

In der Hauptstadt Paris brachen Demonstranten mit einem Gabelstapler die Tür zum Innenhof eines Ministeriumsgebäudes auf, in dem Regierungssprecher Griveaux sein Büro hat. Er musste in Sicherheit gebracht werden. Zwei Autos im Innenhof wurden Griveaux' Angaben zufolge zerstört. Nahe dem Rathaus wurden Polizisten mit Flaschen und Steinen beworfen und Barrikaden entzündet. Die Polizei setzte Tränengas ein. Präsident Macron sprach von extremer Gewalt und rief via Twitter zur Mäßigung auf.



Auch in anderen französischen Städten gingen Menschen auf die Straße, um gegen die Politik der Regierung zu demonstrieren. Laut Innenminister Castaner waren es landesweit rund 50.000.