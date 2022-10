Proteste im Iran

Bürgermeisterin Hidalgo schrieb bei Twitter , die Ehrung richte sich zugleich an alle iranischen Frauen, die unter Lebensgefahr für die Freiheit kämpften. In Paris solle zudem ein Ort nach Mahsa Amini benannt werden, damit ihr Name nicht in Vergessenheit gerate. Hidalgo unterstrich, Zitat: "Unsere Bewunderung für Frauen wie diese ist grenzenlos." Paris werde immer an der Seite all jener stehen, die für ihre Rechte und ihre Freiheit einstünden.