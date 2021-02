Nach dem Ausstieg unter Ex-Präsident Trump sind die USA nun wieder offiziell Teil des Pariser Klimaabkommens.

Mit Tagesbeginn vollzogen die Vereinigten Staaten nach UNO-Angaben die Rückkehr in den Vertrag von 2015. US-Präsident Biden hatte die Rückkehr zu dem Vertrag an seinem ersten Arbeitstag am 20. Januar eingeleitet. Zudem kündigte er an, er wolle die Vereinigten Staaten zur führenden Nation im Kampf gegen die Erderwärmung machen. Biden ernannte den früheren Außenminister Kerry zum Klima-Sonderbeauftragten des Weißen Hauses.



Kerry und UNO-Generalsekretär Guterres wollen heute an einer Veranstaltung zum Wiedereintritt der USA in den Vertrag teilnehmen. Ziel der Vereinbarung von Paris ist es, den Klimawandel auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.



Die USA haben nach China weltweit den zweithöchsten Treibhausgas-Ausstoß.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.