Die französische Nationalversammlung hat der Gründung einer deutsch-französischen Parlamentsversammlung zugestimmt.

In der Arbeitsgruppe mit je 50 Abgeordneten beider Länder sollen alle Fraktionen im Bundestag und in der Nationalversammlung vertreten sein. Öffentliche Tagungen sind zwei Mal im Jahr vorgesehen. Aufgabe der neuen Institution sind Vorschläge zu grenzüberschreitenden Fragen und die gemeinsame Umsetzung von EU-Richtlinien. Der Präsident der Nationalversammlung, Ferrand, teilte über Twitter mit, damit werde die deutsch-französische Zusammenarbeit vertieft.



Ein Beschluss des Bundestages zur Einrichtung der neuen Versammlung wird in Kürze erwartet. Als erster gemeinsamer Sitzungstermin ist der 25. März vorgesehen.