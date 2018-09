Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband fordert von der Bundesregierung ein konsequenteres Programm zur Schaffung bezahlbarer Wohnungen.

Hauptgeschäftsführer Schneider sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), zum einen müssten Vermieter, die die Mietpreisbremse umgingen, strafrechtlich belangt werden können. Zum anderen sollten Mieter die Möglichkeit haben, ihr Recht über Verbände oder Vereine durchzusetzen.



Schneider äußerte sich anlässlich eines Treffens zum Thema Wohnungsbau morgen im Kanzleramt, an dem Spitzenvertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teilnehmen werden. Er warf der Regierung vor, zur Behebung des Wohnraummangels nicht genügend Geld in die Hand zu nehmen und "zu kleinmütig" zu agieren. Allein für den Bau von Sozialwohnungen würden pro Jahr rund 6,4 Milliarden Euro gebraucht.



Schneider ging auch auf die Entscheidung ein, Verfassungsschutzpräsident Maaßen zum Staatssekretär im Innenministerium zu befördern und stattdessen Staatssekretär Adler, einen ausgewiesenen Wohnungsbauexperten, in den einstweiligen Ruhestand zu versetzen. Schneider sprach von einem "ganz schlimmen Signal". Wenn es um parteipolitische Ränkespiele gehe, werde fachliche Kompetenz im Zweifelsfalle ganz schnell geopfert. Es passe nicht zusammen, wenn die Bundesregierung von einer Wohnungsoffensive spreche und dann plötzlich mit Staatssekretär Adler den Mann einfach entlasse, der für dieses Thema stehe.



Die Verbände haben für heute zu einem Alternativen Wohngipfel nach Berlin eingeladen. Mit Protesten vor dem Kanzleramt wollen sie auf ihre Forderungen aufmerksam machen.