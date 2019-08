Vielen Familien reicht einer Studie zufolge das laufende Einkommen nicht zur Deckung ihres grundsätzlichen Bedarfs.

Zugleich habe die Kluft zwischen Arm und Reich in Deutschland zugenommen, teilte der Paritätische Gesamtverband in Berlin unter Berufung auf eine eigene Erhebung mit. Besonders Kinder litten unter diesen Umständen.



Armut in Deutschland heißt zwar in der Regel nicht, dass Kinder hungern müssen, aber dass sie von vielen Aktivitäten im Alltag ausgeschlossen sind. Verbandsgeschäftsführer Schneider kritisierte, die Unterstützung durch das sogenannte Bildungspaket der Bundesregierung sei ungenügend. Derzeit liege die Quote derjenigen, die das in Anspruch nähmen bei 15 Prozent, sagte er im Deutschlandfunk. Ein Grund sei der bürokratische Aufwand, um die staatlichen Zuwendungen zu erhalten. Eine weiterer Grund sei, dass das gewährte Geld weitere Kosten für die Familien nach sich ziehe. Schneider brachte das Beispiel eines Fußballvereins. Wenn die Mitgliedbeiträge abgedeckt seien, müssten die Familien dennoch Fußballschuhe, Trikots oder Fahrten zu Turnieren bezahlen. Dieses Geld hätten sie aber nicht. Schneider forderte unter anderem eine existenzsichernde Kindergrundsicherung.



Ein Sprecher des Familienministeriums wies die Kritik des Verbands als irreführend zurück, da sie neue Reformen nicht berücksichtige. Seit heute würden beim Bildungs- und Teilhabepaket höhere Leistungen gewährt. So gibt es unter anderem für Kinder in armen Familien statt 100 Euro nun 150 Euro pro Schuljahr - unter anderem für Schulranzen, Hefte oder Lernsoftware.



Für die Erhebung hatte der Verband Daten des Statistischen Bundesamts aus den Jahren von 2003 bis 2013 herangezogen.