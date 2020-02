Zwei Jahre nach dem Schulmassaker von Parkland im US-Bundesstaat Florida haben Überlebende und Angehörige in einer Schweigeminute der Opfer gedacht.

Der Angriff war einer der schlimmsten dieser Art in der amerikanischen Geschichte. Ein 19-Jähriger war 2018 in seine ehemalige Schule eingedrungen und hatte um sich geschossen. Er tötete 14 Schüler und drei Erwachsene.



Das Massaker führte zur Gründung der March for Our Lives-Bewegung für strengere Waffengesetze und zu US-weiten Protestaktionen.