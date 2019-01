Das Verwaltungsgericht München hat befunden, dass Städte und Gemeinden auf öffentlichen Parkplätzen keine Stellplätze extra für Frauen ausweisen dürfen.

Damit beendete das Gericht einen Rechtsstreit zwischen der Stadt Eichstätt und einem Mann, der sich durch ausgeschilderte Frauenparkplätze diskriminiert fühlte und dagegen klagte. Der Autofahrer störte sich an der Beschilderung auf einem Parkplatz und gab an, sich als Mann ungleich behandelt gefühlt zu haben. Zudem würden auch Frauen diskriminiert, weil ihnen durch solche Schilder unterstellt würde, besonders schutzbedürftig zu sein und keine weiten Wege zurücklegen zu dürfen.



Die Stadt Eichstätt hatte auf einem öffentlichen Parkplatz beleuchtete und gut erreichbare Stellplätze extra für Autofahrerinnen ausgewiesen, nachdem eine Frau dort vergewaltigt worden war. Das Verwaltungsgericht München machte nun deutlich, dass das Ausschildern solcher Sonderparkplätze im öffentlichen Raum nicht zulässig sei. Dort dürften in dieser Hinsicht nur Empfehlungen ausgesprochen, aber keine Vorschriften gemacht werden. Der Kläger und die Stadt Eichstätt haben sich nun darauf geeinigt, dass die Verwaltung die bisherigen "Nur für Frauen"-Schilder austauscht und andere montiert, auf der eine Bitte formuliert ist, die Stellplätze Frauen zu überlassen.



Das Gericht stellte aber auch klar, dass sich die Sachlage in privat betriebenen Parkhäusern oder auf Parkplätzen beispielsweise von Supermärkten anders verhält: Dort dürfen sehr wohl Stellplätze ausgewiesen werden, die ausschließlich von Autofahrerinnen genutzt werden sollen.