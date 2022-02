Das äthiopische Repräsentantenhaus bei der Abstimmung über den Notstand im November 2021. (AFP / EDUARDO SOTERAS)

Wie das Außenministerium mitteilte, folgten die Abgeordneten damit einem Vorschlag der Regierung von Ministerpräsident Abiy. Der Ausnahmezustand war Anfang November ursprünglich für sechs Monate ausgerufen worden. Damals rückten aufständische Milizen aus der Region Tigray auf die Hauptstadt Addis Abeba vor. Nach einer Offensive von Regierungstruppen und im Zuge von Vermittlungsbemühungen zogen sich die Rebellen Ende Dezember wieder nach Tigray zurück. Der Konflikt in der Region dauert weiter an. Zehntausende Menschen sollen in den vergangenen zwei Jahren getötet worden sein.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.