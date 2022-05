Eine ukrainische Filiale der Sberbank. (dpa / Hannibal Hanschke)

Den entsprechenden Beschluss fasste am Abend das Parlament in Kiew; er tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Wie ein Präsidentensprecher mitteilte, werden alle Gesellschafterrechte der betroffenen Banken sowie deren bei anderen ukrainischen Finanzinstituten platzierte Finanzeinlagen ins Staatseigentum überführt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.