Republik Moldau

Der Regierungssitz in Chisinau (IMAGO/SKATA)

Recean war zuvor Innenminister und Sicherheitsberater von Präsidentin Sandu. Zunehmende Spannungen mit Russland und eine massive Energiekrise sind zwei der wichtigsten Probleme, mit denen sich die neue Regierung befassen muss.

Aufgrund der geographischen Lage und der wirtschaftlichen Abhängigkeit bei der Gasversorgung befürchtet man in der Hauptstadt Chisinau russische Versuche, den Einfluss im Land zu verstärken. Verschärft wird dies durch die Präsenz russischer Truppen in der abtrünnigen Region Transnistrien an der Grenze zur Ukraine.

