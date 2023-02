Duma, das russische Parlament (The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP)

Die Abgeordneten der Duma verabschiedeten ein entsprechendes Gesetz ohne Gegenstimme. Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrats, Medwedew, sprach in Moskau von einer Warnung an die USA. Das russische Außenministerium kündigte derweil an, das Land werde die im Vertrag festgelegten Obergrenzen für Atomwaffen weiterhin einhalten und die USA weiterhin über Teststarts ballistischer Raketen informieren.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.