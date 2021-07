Der Aktionskünstler Ben Wagin ist tot.

Er starb im Alter von 91 Jahren, wie das Büro von Kulturstaatsministerin Grütters mitteilte.



Bekannt ist Wagin vor allem für seine Installation "Parlament der Bäume" in Berlin. Sie erinnert dort an die Todesopfer der Berliner Mauer - der früheren Grenze zwischen Ost- und West-Berlin.



Ben Wagin hatte seit Mitte der 60er Jahre in vielen europäischen Staaten tausende Apfel- und Ginkgobäume gepflanzt. Fast immer waren die Pflanzungen eine Mischung aus Kunstaktion und politischer Performance.

