UNO-Blauhelmsoldaten schützen Wähler in Bangui. (AFP / Marco Longari )

Das teilte der Sprecher der Nationalversammlung, Sarandji, unter dem Applaus der Abgeordneten in der Hauptstadt Bangui mit. Präsident Touadera muss das Gesetz noch durch seine Unterschrift in Kraft setzen. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von "guten Nachrichten". Das letzte Todesurteil in dem Land wurde 1981 vollstreckt.

In der Zentralafrikanischen Republik herrscht seit nahezu neun Jahren ein Bürgerkrieg, der nach einem Putsch 2013 begonnen hatte. Der Konflikt hat sich in den vergangenen drei Jahren abgeschwächt. Das Land gilt als eines der ärmsten der Welt.

Im Jahr 2020 hatte der Tschad die Todesstrafe abgeschafft, im Jahr 2021 Sierra Leone.

