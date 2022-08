Gegen die Entscheiung des Obersten Gerichts, das Recht auf Abtreibung zu kippen, gab es in den USA viele Proteste. (picture alliance / Zuma Press / Probal Rashid)

Indiana ist damit der erste Bundesstaat, in dem nach dem Grundsatzurteil des Supreme Courts zur Abtreibung ein neues Gesetz mit schärferen Regeln verabschiedet wurde. Es erlaubt Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Ausnahmefällen: nach Vergewaltigungen, in Fällen von Inzest, wenn der Fötus nicht lebensfähig ist oder ein schweres Gesundheitsrisiko für die Mutter besteht. Das Gesetz soll am 15. September in Kraft treten.

Ende Juni hatte der Oberste Gerichtshof der USA ein Grundsatzurteil gekippt, das fast 50 Jahre lang das Recht auf Abtreibung in der US-Verfassung sicherte. Da dieses Recht nun nicht mehr per Bundesgesetz geschützt ist, können die Bundesstaaten Einschränkungen und Verbote erlassen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.