Südamerika

Wie der Kongress in Lima mitteilte, erreichte eine entsprechende Vorlage nicht die notwendige Unterstützung. Das Vorziehen der für das Jahr 2026 geplanten Abstimmung ist eine zentrale Forderung der Demonstranten, die gegen die Absetzung des bisherigen Präsidenten Castillo protestieren. Auch dessen Nachfolgerin Boluarte strebt vorgezogene Wahlen an.

Im Zusammenhang mit den politischen Unruhen in Peru erklärten zwei Minister ihren Rücktritt. Bildungsministerin Correa und Kulturminister Perez verwiesen in ihren Erklärungen jeweils auf den Tod von Landsleuten. Staatliche Gewalt dürfe nicht unverhältnismäßig sein, betonte Correa. Mehreren Nachrichtenagenturen zufolge starben bisher mindestens 17 Menschen aufgrund der gewaltsamen Auseinandersetzungen in dem südamerikanischen Land.

