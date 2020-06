Bundesjustizministerin Lambrecht dringt darauf, künftig jede Form sexuellen Kindesmissbrauchs unter Strafe zu stellen.

In Zukunft dürfe kein Fall mehr als minderschwer eingestuft werden, sagte die SPD-Politikerin im Bundestag, der nach dem Bekanntwerden mehrerer Missbrauchsfälle in Münster in einer Aktuellen Stunde über das Thema debattiert. Der CDU-Abgeordnete Frei betonte, auch der Besitz von Kinderpornografie müsse als Verbrechen eingestuft werden, weil dahinter immer ein Missbrauch stehe. Die Justizministerin hat einen Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause angekündigt.



Union und SPD haben sich bereits darauf verständigt, auch Taten wie das sexualisierte Berühren von Kindern als Verbrechen einzustufen und das Verbreiten von Kinderpornografie härter zu bestrafen.