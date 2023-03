Proteste in Tiflis, der Hauptstadt Georgiens. Demonstranten versammeln sich mit georgischen, ukrainischen und EU-Fahnen vor dem georgischen Parlamentsgebäude. (Zurab Tsertsvadze / AP / dpa / Zurab Tsertsvadze)

35 Abgeordnete stimmten in zweiter Lesung in Tiflis gegen den Entwurf. Die Mehrheit der 112 Parlamentarier enthielt sich. Nach breiten Protesten in der Bevölkerung hatte die Regierungpartei "Georgischer Traum" die Rücknahme des Entwurfs beschlossen. Dennoch gingen gestern Abend erneut Zehntausende Menschen auf die Straße.

Der Entwurf sah vor, dass sich Organisationen, die mehr als 20 Prozent ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten, als ausländische Agenten registrieren lassen müssen. In Russland nutzen die Behörden ein ähnliches Gesetz, um gegen regierungskritische Medien und Nichtregierungsorganisationen vorzugehen.

