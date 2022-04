Partygate Großbritannien

Der britische Premier Boris Johnson (IMAGO/ZUMA Wire / Tayfun Salci)

Die Abgeordneten beschlossen in London, einen Ausschuss einzurichten, der sich mit der Frage befasst, ob Johnson im Parlament bezüglich illegaler Feiern in Corona-Zeiten gelogen hat. Der Premier selbst nahm nicht an der Debatte teil, er ist auf Auslandsreise in Indien.

Vergangene Woche war Johnson mit einer Geldstrafe belegt worden, weil er im Juni 2020 seinen Geburtstag im Regierungssitz Downing Street 10 gefeiert hatte. Er ist damit der ersten britische Premier der Geschichte, dem während seiner Amtszeit ein Gesetzesbruch nachgewiesen wurde.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.