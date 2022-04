Partygate Großbritannien

Parlament leitet Untersuchung gegen Johnson ein

Das britische Parlament hat entschieden, in der sogenannten Partygate-Affäre eine Untersuchung gegen Premierminister Johnson einzuleiten. Die Abgeordneten beschlossen in London, einen Ausschuss einzurichten, der sich mit der Frage befasst, ob Johnson im Parlament bezüglich illegaler Feiern in Corona-Zeiten gelogen hat.

21.04.2022