Das Parlament in Mexiko-Stadt. (Mario Guzman / picture alliance / dpa)

Das Abgeordnetenhaus in Mexiko-Stadt beschloss mit der Stimmenmehrheit der Regierungspartei des linksgerichteten Präsidenten López Obrador eine Änderung des Bergbaugesetzes. Demnach sollen die reichhaltigen Lithium-Vorkommen künftig als nationales Erbe gelten. Konzessionen für den Abbau an private Unternehmen werden verboten. Nötig ist noch die Zustimmung des Senats, in der die Präsidenten-Partei ebenfalls über eine Mehrheit verfügt.

Mexiko verfügt über bedeutende Lithium-Vorkommen insbesondere im Bundesstaat Sonora im Norden des Landes. Das Leichtmetall spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Batterien, die beispielsweise in Elektroautos verbaut werden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.