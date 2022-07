Proteste in Sri Lanka (Eranga Jayawardena/AP/dpa)

Dieser soll laut Medienberichten aus den Reihen der Abgeordneten kommen. Darauf hätten sich die Parteichefs und andere führende Politiker bei einem Treffen in der Hauptstadt Colombo geeinigt, hieß es. Eine Kandidatenliste soll einen Tag vor der Wahl veröffentlicht werden.

Rajapaksa hatte am vergangenen Samstag nach Massendemonstrationen seinen Rücktritt zum 13. Juli erklärt. Zuvor waren Protestierende in den Präsidentenpalast eingedrungen; der Staatschef musste in Sicherheit gebracht werden.

Auch die Regierung Sri Lankas kündigte ihren Rücktritt an. Dies werde geschehen, sobald unter den Parteien eine Einigung auf eine Einheitsregierung erzielt sei, teilte das Büro des Ministerpräsidenten Wickremesinghe in der Hauptstadt Colombo mit. - Die teils gewaltsamen Proteste mit Toten und Verletzten in dem Inselstaat im Indischen Ozean dauern seit Wochen an. Das Land leidet unter einer schweren Wirtschaftskrise.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.