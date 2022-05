Zentralafrikanische Republik

Flagge der Zentralafrikanischen Republik (Imago/Carsten Reisinger)

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International begrüßte die Entscheidung und forderte Präsident Touadera auf, das Gesetz offiziell zu verkünden. Das letzte Todesurteil in der Zentralafrikanischen Republik wurde 1981 vollstreckt.

Nach Angaben von Amnesty International haben damit weltweit 145 Länder die Todesstrafe abgeschafft oder in der Praxis außer Vollzug gesetzt. Vollstreckt werde sie noch in 55 Ländern, unter anderem in den USA, China, Japan, Ägypten, Iran und Belarus.

