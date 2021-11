EU-Parlament stimmt für umstrittene gemeinsame Agrarpolitik (dpa / ZB / Patrick Pleul)

Eine Mehrheit der Abgeordneten in Straßburg votierte für die Änderungen, die 2023 in Kraft treten sollen. Ziel ist es, die Landwirtschaft umweltverträglicher zu gestalten und Subventionen gerechter zu verteilen. 25 Prozent der Direktzahlungen an Landwirte sollen an Umweltauflagen geknüpft werden. In der Debatte kritisierten Abgeordnete von Sozialdemokraten, Grünen und Linken, dass die Ökoauflagen zu unkonkret seien. Vertreter der Europäischen Volkspartei und der Liberalen betonten, künftig gebe es einen stärkeren Schutz vor Missbrauch von EU-Geldern. Die gemeinsame Agrarpolitik gehört mit 387 Milliarden Euro bis 2027 zu den größten Posten im EU-Haushalt.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.