Slowakische Flagge auf dem Präsidialpalast in Bratislawa (Rainer Jensen/dpa)

Leidiglich 15 Abgeordnete votierten dagegen. Nach Angaben des Verteidigungsministerium in Bratislava sieht der Plan der Regierung die Verlegung von 2.100 Soldaten vor, von denen allein ein Drittel aus Deutschland kommen soll. Zudem sollen ein Raketenabwehrsystem und ein Radarsystem geliefert werden. Noch vor wenigen Wochen hatte sich in Umfragen eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gegen eine Stationierung ausländischer Truppen in der Slowakei ausgesprochen. Diese Position vertreten hatten auch alle Oppositionsparteien sowie ein Teil der Regierungskoalition. Nach dem russischen Angriff auf das Nachbarland Ukraine kippte die Stimmung jedoch deutlich.

