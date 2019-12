In Ungarn sind die Rechte von Parlamentsabgeordneten deutlich eingeschränkt worden.

Das Abgeordnetenhaus in Budapest billigte mit der Mehrheit der regierenden Fidesz-Partei entsprechende Bestimmungen. Sie heben das Recht auf freie Fraktionsbildung praktisch auf. Für - Zitat - "störendes Verhalten" in den Parlamentssitzungen sind harte Strafen wie etwa der Entzug der Diäten von bis zu sechs Monaten vorgesehen.



Die Fidesz-Partei des rechts-nationalen Ministerpräsidenten Orban begründet die Einschränkungen damit, dass sie den Wählerwillen besser reflektierten. Die Opposition sieht dagegen den Versuch, sie im Parlament zu schwächen.



In Brüssel begann eine Anhörung durch die EU-Europaminister zur rechtsstaatlichlichen Lage in Ungarn. Mehrere Ressortchefs äußerten erhebliche Sorgen über die dortige Entwicklung. Ungarns Justizministerin Varga wies die Vorwürfe zurück. Gegen die Regierung in Budapest läuft ein EU-Strafverfahren, das bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen kann.