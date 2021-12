Das polnische Parlament in Warschau. (imgago)

Es droht nach Ansicht von Kritikern die Pressefreiheit in dem Land einzuschränken. Der von der Opposition dominierte Senat - die zweite Kammer des Parlaments - hatte sich im September gegen die Novelle ausgesprochen. Nun wurde dieses Votum von der ersten Kammer überstimmt, die von der Regierungspartei Pis dominiert wird. Damit liegt die Entscheidung jetzt bei Präsident Duda. Dieser hatte angedeutet, das Gesetz möglicherweise per Veto zu stoppen.

Die Novelle sieht vor, dass Rundfunk-Lizenzen in Polen künftig nur noch dann an ausländische Anbieter vergeben werden dürfen, wenn sie ihren Hauptsitz in Europa haben. Nach Ansicht von Kritikern zielt das Gesetz auf den Privatsender TVN, der Teil des US-Konzerns Discovery ist. Er gilt als kritisch der Regierungspartei gegenüber. Die US-Botschaft in Warschau nannte die Verabschiedung der Novelle enttäuschend. Man erwarte, dass Präsident Duda nun handele und das freie Wort schütze.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.